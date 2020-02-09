2020/02/09 | 15:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو : نانسي عجرم تسقط أرضا على المسرح المستقلة / سقطت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، على خشبة مسرح برنامج المسابقات الغنائية للأطفال “ذا فويس كيدز”، وذلك في الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة “الصوت وبس”، أمس السبت.وبعد أن أدى الطفل المتسابق، هشام اليمني، أغنية “إمتى أنا أشوفك” للفنان أبو بكر سالم، قالت له “أنت لي […]

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