نوال الزغبي تصور أحدث أغانيها في السعودية

2020/02/09 | 15:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اختارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مدينة جدة السعودية لتصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "القوية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من مكان التصوير، حيث نشر ان نوال تصور اغنيتها في سوق مشهور للذهب وسط جدة.

وشاركت نوال الزغبي، متابعيها عبر تويتر صورة وهي على أحد الشواطئ في مدينة جدة، وعلقّت قائلًة: "القوية، قبلك سموني، نوال الزغبي، جدة"، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي.

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