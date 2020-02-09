البيشمركة تشرع بعملية عسكرية قرب منطقة متنازع عليها

2020/02/09 | 15:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شرعت قوات البيشمركة والاسايش قبل ظهر اليوم الاحد بعملية عسكرية واسعة لطرد عناصر تنظيم داعش المتواجدين في منطقة "داودة" الواقعة بين كفري وقضاء طوزخورماتو.

وشهدت هذه المنطقة مؤخرا نشاطا ملحوظا لعناصر التنظيم المتشدد المتمثل بعمليات خطف المدنيين.

وبحسب المعلومات الواردة فإن قوات البيشمركة والاسايش قد اشتبكت مع مسلحي التنظيم في منطقة "داودة" وقتلت عددا منهم ولاتزال تلاحق اخرين في الاودية.

وشهدت منطقة داودة وبعد احداث 16 اكتوبر من عام 2017 فراغا امنيا، وباتت بؤرة لمجاميع داعش المسلحة لعدم تواجد قوات رسمية فيها.

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