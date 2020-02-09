بالفيديو : بوعزيزي

2020/02/09 | 15:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يبدو أن الأوضاع المعيشية في تركيا باتت سيئة للغاية مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد نتيجة الهبوط المستمر لقيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، الأمر الّذي أدى لتراجع القدرة الشرائية للسكان خاصة محدودي الدخل منهم مع ارتفاع نسبة البطالة.

وآخر ضحايا هذه ا...

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