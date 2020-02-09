2020/02/09 | 15:28 - المصدر: الغد برس

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بالوثيقة..



محافظ واسط يعين مدراء جدد لاربع دوائر خدمية

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بالوثيقة..



محافظ واسط يعين مدراء جدد لاربع دوائر خدمية

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