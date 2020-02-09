الأعرجي: خطوات تشكيل الحكومة ترجع إلى المربع الأول بسبب فرض الإرادات الذي يمارسه البعض

2020/02/09 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، عودة خطوات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول خلال ايام.

وقال الأعرجي، في تغريدة على تويتر, أيام قليلة وترجع خطوات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول بسبب فرض الإرادات الذي يمارسه البعض.

يشار الى ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يسعى لتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة السياسية دون تدخل الكتل السياسية.

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