أياد علاوي: على الحكومة تعويض ذوي الشهداء والمغدورين ومعالجة الجرحى والمصابين

2020/02/09 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي انتقاده لتعامل الحكومة مع ملف التظاهرات التي انطلقت منذ أربعة أشهر.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الحكومة التي تخلت عن واجباتها، ووقفت عاجزةً عن توفير الحماية للمتظاهرين، ينبغي ان لا تغفل عن تضحياتهم، وأن تبادر وبسرعة كجزء من مسؤولياتها لتعويض ذوي الشهداء والمغدورين، ومعالجة الجرحى والمصابين.

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