علاوي: إيران تجاوزت الخطوط الحمر وعليها عدم معاملتنا معاملة التابع

2020/02/09 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ان إيران تجاوزت الخطوط الحمر، واثبتت تدخلاتها في الشأن العراقي.

وأدان علاوي في بيان، رد من خلاله على تصريحات علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أدان التدخلات الإيرانية السافرة بالشأن الداخلي، مبينا انها لا تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في المنطقة العربية والعراق، لأن ذلك أكبر بكثير من حجمها وأحلامها.

وأضاف علاوي ان السياسة التي تتبعها إيران، في تعاملها في العراق ودول المنطقة، ستؤدي الى مزيد من التصعيد والتعقيد للأوضاع فيها، داعيا طهران لانتهاج سياسة أكثر حكمة وعقلانية، والتعامل مع دول المنطقة تعامل الند والنظير، لا تعامل التابع لان ذلك سيرتد عليها عكسياً، وسيسبب ضررا بمصلحتها ومصلحة شعبها اولاً.

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