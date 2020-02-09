2020/02/09 | 15:29 - المصدر: الاتجاه برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس التركي: لن نعترف بـ”صفقة القرن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 15:29.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التركي: لن نعترف بـ”صفقة القرن) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التركي: لن نعترف بـ”صفقة القرن) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس التركي: لن نعترف بـ”صفقة القرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).