هل تنجح صفقة صفاء هادي للدوري الروسي الممتاز

2020/02/09 | 15:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...تلقى نادي الشرطة، عرضاً رسمياً من احد اندية الدوري الروسي الممتاز مقابل الحصول على خدمات نجم وسطه صفاء هادي في الانتقالات الشتوية الجارية.

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