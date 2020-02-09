2020/02/09 | 15:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «جاكي شان» يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد كورونا المستقلة / وعد الممثل الصيني ،جاكي شان، بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا.ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية.وقال جاكي شان، “لا أريد أن […]

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