قروض وأراض لدعم استثمارات الشباب في محافظة نينوى

2020/02/09 | 15:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى أعلن رئيس هيئة استثمار نينوى علي عواد، الاحد، منح قروض للشباب العاطلين عن العمل تصل إلى 50 مليون دينار.وقال عواد في بيان اطلعت عليه “ايزيدي 24″، إن “هيئة استثمار نينوى شرعت بتخصيص أراض لإقامة عدة مشاريع للشباب في محافظة نينوى من اجل القضاء على البطالة”.وأضاف عواد أن “القروض …

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