سافرت مع “قتيل كورونا”.. ثم حدثت المفاجأة المدوية

2020/02/09 | 15:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خبر يعني الكثير بالنسبة إلى الفبروس الذي يؤرق العالم، أعلنت السلطات أن المسافرة التي رافقت ضحية فيروس كورونا في الفلبين، شفيت تماما من الفيروس، بعد إصابتها به مطلع الشهر الجاري.وأكدت صحيفة “غارديان” أن الحالة الأولى لفيروس كورونا الجديد في الفلبين، وهي سائحة صينية جاءت من ووهان، كانت مسافرة مع رجل لقي حتفه من […]

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