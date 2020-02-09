2020/02/09 | 15:39 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر في ديوان البصرة: موعد توزيع سندات الاراضي لم يتم تحديده بعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 15:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في ديوان البصرة: موعد توزيع سندات الاراضي لم يتم تحديده بعد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في ديوان البصرة: موعد توزيع سندات الاراضي لم يتم تحديده بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).