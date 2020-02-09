الرافدين يطلق

2020/02/09 | 15:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد مصرف الرافدين إطلاق "أوسع" لتوطين الرواتب مصحوبة بخدمات مالية تعزز قدرات العائلة العراقية ممن يحملون بطاقة ماستر كي الدولية.وقال مصدر مسؤول في المصرف ان المصرف يقدم نظام تسليف ميسر لمن يوطن راتبه في المصرف، خصوصا منتسبي وزارة الداخليه وسواهم من موظفي ومتقاعدين والشكل الذي يدعم اقتصاد العائلة ويحسن المستوئ المعاشي.وأضاف ان فرق المصرف وماستر كي تدرس بتمعن تطوير المنتجات وتعددها والشكل الذي يناسب وواقع الدفع الإلكتروني الذي شهد تطور كبيرآ خلال السنوات الماضية.يذكر ان شركة كي اول من اسس للدفع الإلكتروني في العراق منذ ١٢ عاما وتصدر بالتعاون مع مصرف الرافدين ماستر كي الدولية.

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