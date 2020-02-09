“سيارا” تعطّل مئات الرحلات الجوية في أكبر مطارات أوروبا

2020/02/09 | 15:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت السلطات في العاصمة الهولندية، أمستردام، تعطل وتأجيل أكثر من 210 رحلة جوية في أكبر مطارات أوروبا، بسبب اقتراب العاصفة “سيارا”.وقالت وكالة “رويترز” إنه تم إلغاء أو تأجيل حوالي 120 رحلة جوية من وإلى مطار “شيفول” بأمستردام، الذي يعد أكبر مطارات أوروبا، بسبب اقتراب العاصفة “سيارا”.كما اتخذت السلطات في بلجيكا […]

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