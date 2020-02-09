طائرات الـ أف 16 تستهدف داعش بتجهيز عراقي

2020/02/09 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن تمكّن الفنيين العراقيين من تجهيز وتسليح الطائرات أف 16.

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