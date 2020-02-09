2020/02/09 | 15:46 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حمار يستقل قطار ركاب وصاحبه يهدد بالانتحار! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 15:46.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمار يستقل قطار ركاب وصاحبه يهدد بالانتحار! ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمار يستقل قطار ركاب وصاحبه يهدد بالانتحار! ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمار يستقل قطار ركاب وصاحبه يهدد بالانتحار! ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).