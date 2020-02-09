مسيرات طلابية تواصل الاحتجاج في العراق

2020/02/09 | 15:46 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من سقوط ضحايا، بين قتلى وجرحى، في صفوف المحتجين العراقيين، خلال الأيام الماضية، إلا أن حضورهم في الساحات الاحتجاجية لا يزال مستمراً.إذ انطلقت مسيرات طلابية عدة، في محافظتي ذي قار والديوانية والعاصمة بغداد، الأحد، تأكيداً على رفض تكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة المقبلة.وقتل ثمانية متظاهرين في هجوم نفذه مؤيدون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد موقع اعتصام في النجف، بينما قتل متظاهر في اعتداء في مدينة الحلة، جنوب بغداد.وجاءت هذه المواجهات بعد تبني الصدر تكليف علاوي رئاسة الحكومة.

ومنذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قُتل حوالى 543 شخصاً في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، وفق مفوضية حقوق الإنسان الحكومية.

واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي في تعاملها مع التظاهرات.

وكان المرجع الشيعي علي السيستاني ندد، في خطبة صلاة الجمعة، بالأحداث "المؤسفة والمؤلمة"، التي "سُفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق".

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ودان السيستاني "كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت"، مشدداً على أنه "لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام".

لكنه طالبها بأن "تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين".

تحقيقات برلمانية

في المقابل، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، اكتمال جميع التحقيقات البرلمانية بشأن التظاهرات "باستثناء محافظة ذي قار"، وفق ما قال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي لـ"وكالة الأنباء العراقية".

ورجح الركابي إعلان النتائج خلال أسبوعين "أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

وأوضح أن "لجنة الأمن والدفاع رفعت النتائج المنجزة إلى رئاسة البرلمان"، مشيراً إلى أن "هناك لجاناً أخرى شكلت من قبل الحكومة بهذا الشأن.



ويمكن النظر إلى نتائج تحقيقات اللجان الحكومية والبرلمانية ليتم بعدها الإعلان عن النتائج".

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