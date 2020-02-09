تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية الى نقاط المراقبة في إدلب

2020/02/09 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة التي أنشأها داخل محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.

وذكرت وكالة الاناضول أن القافلة توجهت من ريحانلي نحو نقاط المراقبة داخل إدلب وسط إجراءات أمنية مشددة، مبينة أن القافلة تضم دبابات ومدرعات وذخائر، وذلك في اطار تعزيز الوجود العسكري التركي في ادلب على خلفية مقتل جنود اتراك في المنطقة الأسبوع الماضي.

وأوضح مصدر أمني تركي ان ثلاث نقاط مراقبة للجيش التركي هي الآن في منطقة عمليات الجيش السوري، مشددا على أن كل نقطة مراقبة مجهزة للدفاع عن نفسها، وأن الجيش سيرد على أي اعتداء يتعرض له فيما يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في خفض التصعيد.

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