2020/02/09 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة بدر النيابية، عن مشاورات يجريها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع الكتل والأحزاب السياسية لتشكيل حكومته المرتقبة.

وقال رئيس الكتلة حسن شاكر الكعبي، إن علاوي بدأ الأسبوع الماضي مشاورات وحوارات مع الكتل والأحزاب السياسية، من أجل بحث تشكيل حكومته المرتقبة، وهي تشمل كافة القوى السياسية، مبينا أن المشاورات لا تزال في مراحلها الأولية ولم يتم التوصل إلى أية اتفاقات لغاية الآن.

وأضاف، أن المشاورات الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة، خاصة بعد انتهاء علاوي من لقاء جميع القوى السياسية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدر النيابية: علاوي بدأ مشاوراته مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدر النيابية: علاوي بدأ مشاوراته مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).