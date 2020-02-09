نفط البصرة تعلن تخفيض انتاج حقل “نهر بن عمر” بهدف توفير الحماية البيئية

2020/02/09 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة نفط البصرة، تخفيض انتاج أحد حقولها بهدف توفير الحماية البيئية.

وقال مدير عام الشركة إحسان عبد الجبار في تصريح، إن الحقول النفطية التابعة لشركة نفط البصرة تحتوي على أكثر من ستة الاف وستمئة موظف من بينهم أربعمئة موظف أجنبي، مشيراً الى أن اتخاذ هذه الإجراءات البيئية والصحية من أولويات عمل الشركة لحماية موظفيها والمناطق السكنية القريبة من الحقول.

وأضاف، إن حقل نهر بن عمر أكثر الحقول جدلاً بشأن التلوثات والغازات المنبعثة، حيث تقرر تخفيض انتاج النفط الخام الى الحد الأدنى، وإيقاف تشغيل جميع الآبار النفطية فيه، من أجل توفير الحماية البيئية، مبينا أن وزارة الصحة أطلقت برامج تثقيفية وتوعوية واتخذت إجراءات وقائية للمناطق القريبة من الحقول النفطية.

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