زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

2020/02/09 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالا بقوة 2ر6 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة، دون صدور تحذيرات من احتمال وقوع “تسونامي” أو تقارير عن حدوث أضرار.وذكر المركز أن الزلزال وقع بعمق 31 كيلو مترا في منطقة تقع على بعد نحو 122 كيلو مترا من جنوب “كوكوبو” عاصمة منطقة “إيست نيو بريتن”.[…]

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