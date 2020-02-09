القبض على ارهابيين في الموصل

2020/02/09 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القاء القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الارهابي في مدينة الموصل.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”مفارزها في الفرقة ١٦وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الفوج الاول لواء المشاة ٧٥، القت القبض على ٣ ارهابيين في قرية العريج بمنطقة حمام العليل ايمن الموصل”.واضافت، ان […]

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