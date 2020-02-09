2020/02/09 | 16:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]أكد مدرب الشرطة الصربي ألكسندر إيليش ، أن فريقه سيدخل مواجهة الاستقلال الإيراني بشعار الفوز لتحقيق انطلاقة مثالية في دوري أبطال آسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الشرطة: نعول على هؤلاء في مواجهة الاستقلال.. وناطق: سنقدم أقصى جهدنا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الشرطة: نعول على هؤلاء في مواجهة الاستقلال.. وناطق: سنقدم أقصى جهدنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).