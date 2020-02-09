مئات الآلاف من طلبة الجامعات والمعاهد الأهلية والحكومية يتدفقون إلى ساحات الاحتجاج في بغداد وبابل والنجف والديوانية والناصرية

2020/02/09 | 16:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد والمحافظات: توافد مئات الالاف من طلبة الجامعات والمعاهد الاهلية والحكومية إلى ساحات الاحتجاج في بغداد وبابل والنجف والديوانية والناصرية.وفي مسيرة احتجاج سلمية، تدفق الآلاف الى ساحة التحرير، تأكيدا على التزامهم بالهوية الوطنيـة والانتماء للعراق، ودعمـا للتظاهرات الشعبية المطالبة … Readmore

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