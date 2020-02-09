2020/02/09 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتوالى تبعات الخلاف بين الفنانة اصالة نصري، والفنانة احلام، حتى وصلت إلى تهكم اصالة على ماترتديه احلام، امام الجمهور وخلال وقوفها على المسرح في حفلها بالكويت.وارتدت الفنانة أحلام خلال حفلها الغنائي في الرياض مؤخرا ضمن فعاليات موسم الرياض، 3 فساتين مختلفة، احدهم فستان أسود يكسوه الريش.وقالت أصالة خلال حفلها في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلافات تتوالى وتصل إلى “التهكم على الفساتين”.. أصالة تسخر من “ريش احلام” وسط حفل في الكويت) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلافات تتوالى وتصل إلى “التهكم على الفساتين”.. أصالة تسخر من “ريش احلام” وسط حفل في الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).