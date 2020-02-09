مقتل عسكريين أمريكيين وإصابة 6 آخرين في هجوم مسلح شرقي أفغانستان

2020/02/09 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الأميركي مقتل عسكريين اثنين من قواته وإصابة ستة آخرين في هجوم مسلح شرقي أفغانستان.

وقال الجيش الأميركي إن التقارير تشير إلى قيام شخص يرتدي زي القوات المسلحة الأفغانية بإطلاق النار على قوة أميركية وأفغانية من مدفع آلي، مبينة ان الهجوم وقع في إقليم ننكرهار، اثناء عودة قوة أميركية أفغانية مشتركة من مهمة رئيسة لمكافحة التمرد في البلاد، فيما لفت الى أن الجهات المعنية ما زالت تجمع المعلومات لمعرفة تفاصيل أدق عن الهجوم.

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