2020/02/09 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ان يكون قراره الأخير بإقالة ضابط في الجيش الأميركي، إجراء انتقاميا، ردا على شهادة الأخير في التحقيقات الهادفة الى عزل الرئيس.

ووجه ترمب عبر عدد من التغريدات على تويتر، الاتهام لإثنتين من وسائل الاعلام الأميركية بالتضليل، عبر الحديث عن الخبير بالشأن الاوكراني الكولونيل فيندمان الذي أقاله الرئيس، واعتباره شخصا رائعا، مضيفا ما نصه، “في الواقع أنا لا أعرفه، ولم أتحدث إليه يوماً، ولم ألتقه لكنه كان كثير التمرّد، وقدّم تقارير غير صحيحة عن اتصالاتي المثالية”.

وكان محامي الضابط المقال، قد أكد ان قرار اقالة موكله جاء انتقاما لشهادته ضد ترمب، خلال التحقيق الذي اجراه مجلس الشيوخ، لافتا الى ان الحقيقة كلّفت ألكسندر فيندمان عمله وحياته المهنية وخصوصيته، على حد تعبيره.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يؤكد ان إقالة ضابط شهد ضده بالتحقيقات لم يكن إجراء انتقاميا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يؤكد ان إقالة ضابط شهد ضده بالتحقيقات لم يكن إجراء انتقاميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).