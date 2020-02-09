الجابري يطالب الحكومة بإطفاء كافة القروض الممنوحة لأبناء ذي قار باعتبارها محافظة منكوبة

2020/02/09 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن محافظة ذي قار، ستار الجابري، الحكومة بإطفاء كافة القروض الممنوحة لأبناء المحافظة باعتبار الاخيرة من المدن المنكوبة.

وقال الجابري في تصريح إن على مجلس الوزراء اطفاء كافة القروض الممنوحة لأبناء المحافظة بما فيها قروض صندوق الأسكان والمصرف العقاري وسلف الموظفين المئة راتب والسلف الخاصة بالعاطلين وجميع القروض المصرفية الأخرى، لما يترتب على هذه القروض من فوائد كبيرة تصل الى نصف قيمة القرض تقريبا الامر الذي يثقل كاهل أبناء المحافظة المنكوبة.

وأضاف الجابري أن المحافظة تعيش اوضاع اقتصادية سيئة وقسم من عوائلها تعيش تحت خط الفقر.

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