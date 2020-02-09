اختبار دم بسيط يمكن أن يقي من “العمى”

2020/02/09 | 16:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توصل علماء، إلى اختبار دم قادر على تشخيص أكثر الأسباب شيوعا وراء العمى وفقدان البصر، وذلك قبل سنوات من ظهور الأعراض.وقد يساعد الاكتشاف العلمي المذهل، على أن تكون الأدوية أكثر فعالية في العلاج، بل وستشجع على تطويرها، بعد معرفه أسباب العمى، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وأشار معدو الدراسة إلى أن […]

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