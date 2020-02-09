الحرس الثوري الإيراني يعلن عن صاروخ جديد من طراز “رعد” يصل مداه 500 كم

2020/02/09 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشفت القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، عن صاروخ جديد من طراز “رعد” ومحرك للصواريخ من طراز “سلمان” وصف بالمتطور جدا.وقال اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، خلال الكشف عن صاروخ “رعد” ومحرك “سلمان”، اليوم الأحد: “للحد من نشوب الحرب ليس أمام إيران سوى تعزيز قواتها العسكرية”.وأضاف سلامي: “تعزيز القوة […]

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