تصفية مهاجم المركز التجاري في تايلاند وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 30 قتيلا و58 جريحا

2020/02/09 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على المركز التجاري في تايلاند الى ستة وعشرين شخصا واصابة اثنين وخمسين أخرين.

وأعلنت الشرطة التايلندية مقتل الجندي الذي أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد، مشيرة الى أنه تم التعرف على الجاني والذي تبين انه جندي يبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاما وهو مدرب رماية محترف في وحدته العسكرية وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص بعناصر قوات الكوماندوز.

وأكدت الشرطة أن الجندي قام بسرقة بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية، ليدخل لاحقا إلى المركز التجاري حيث بدأ بإطلاق النار المكثف على الحاضرين.

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