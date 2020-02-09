“بقعة الزيت” تحصد السيارات في “نفق الزيتون”.. وهذا رد أمانة بغداد

2020/02/09 | 17:00 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تسببت بقعة زيت في نفق الزيتون، بجانب الكرخ من العاصمة بغداد، بعدد كبير من حوادث، خلال أسبوع واحد فقط،...

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