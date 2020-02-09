ضبط كميات من المخدرات بحوزة 4 متهمين خلال 24 ساعة الماضية في ذي قار

2020/02/09 | 17:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاحد، عن ضبط مواد مخدرة بحوزة 4 متهمين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إنه "تمكنت مفارز مكافحة المخدرات خلال الـ 24 ساعة الماضية من يوم امس السبت، من ضبط ( 313 ) قرص مخدر ومواد مخدرة وادوات تعاطي والة جارحة بالإضافة الى اربعة متهمين في قضايا مخدرات".

واضافت "حيث تمكنت مفارز مكافحة المخدرات في ناحية الفضلية من ضبط ( 313 ) قرص مخدر نوع كبتي بحوزة المتهم ( أ .



ص .



ي ) البالغ من العمر 34 عاما يسكن الناصرية ناحية اور".

وتابعت "فيما تمكنت مفارز مكافحة المخدرات في قضاء الفهود من ضبط كمية صغيرة من مادة الكريستال المخدرة والة جارحة بحوزة كل من المتهم (ع .



د .



ص ) البالغ من العمر 18 عاما والمتهم ( س .



ع .



ج ) 22 عاما".

وبينت "على الصعيد ذاته، تمكنت سيطرة تل اللحم مدخل المحافظة الجنوبي من ضبط ( 35 ) مليغرام من مادة الكريستال وادوات تعاطي بحوزة المتهم ( ع .



ج .



ش ) البالغ من العمر 34 عاما يسكن البصرة اثناء دخوله المحافظة".

واشارت الى انه "اتخذت بحقهم كافة الاجراءات القانونية اللازمة وجرى توقيفهم استنادا لإحكام المادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واحالة المادة والحبوب المخدرة للفحص المختبري والتأكد من نوع المادة علميا وقانونيا".

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