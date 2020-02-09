انتهاء التحقيقات بأعمال العنف ضد المتظاهرين في جميع المحافظات باستثناء ذي قار

2020/02/09 | 17:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن انتهاء كافة التحقيقات البرلمانية بأعمال العنف التي شهدتها التظاهرات الاحتجاجية في عدد من المدن للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "جميع التحقيقات البرلمانية بشأن التظاهرات انتهت باستثناء محافظة ذي قار، ومن المرجح إعلان نتائجها خلال أسبوعين أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة".وأشار إلى أن لجنة الأمن والدفاع قامت بتشكيل لجان تحقيقية، "وذلك بناء على طلب من رئاسة البرلمان بشأن أحداث التظاهرات في بعض المحافظات، منها البصرة والنجف وذي قار"، مضيفا أن "نتائج تحقيقات حاليا في حوزة رئاسة البرلمان".

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