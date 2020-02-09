بالصورة.. صحيفة كويتية ترى الوضع العراقي بهذا الشكل

2020/02/09 | 17:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةنشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الاحد، كاريكاتيراً عن الأزمات في العراق والتظاهرات التي تشهدها البلاد، فيما صورت دماء العراقيين التي تسيل على شكل نهر يتوسط الشوارع والطرقات.وطالب عدد من المتظاهرين في بغداد، الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة من أجل إلغاء نظام المحاصصة، وتجميد الدستور، وتشكيل حكومة انتقالية بسرعة، كما دعا المتظاهرون فى رسالة وجهوها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لوقف العنف، الذي تسبب باستشهاد أكثر من 800 متظاهر وأكثر من 25 ألف جريح، بحسب إحصائية للمتظاهرين، فى حين أفادت مفوضية حقوق الإنسان أمس السبت، باستشهاد أكثر من 500 متظاهر.

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