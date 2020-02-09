مسيرة حاشدة لطلبة الاعداديات والمدرسين تتجه الى مديرية تربية بابل من اجل تنفيذ مطالبهم

2020/02/09 | 17:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير : علي مصطفى

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