لجنة الصحة والبيئة البرلمانية: الأثرياء وكبار المسؤولين ومالكي المستشفيات الخاصـة وتجار عقود المشاريع يقفون ضد التأمين الصحي

2020/02/09 | 17:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن التفاصيل النهائية لقانون الضمان الصحـي ، واتهمت بعض الجهات بمعارضـة تشريع القانون الذي سيكون ضمن اولويات جلسات الفصل التشريعي المقبل.وذكرت عضو اللجنة النائبة اكتفاء الحسناوي، في تصريح صحافي ان “المتبقي من قانون … Readmore

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