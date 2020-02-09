اعتقال ثلاثة 'ارهابيين' جنوب الموصل

2020/02/09 | 17:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، أعتقال ثلاثة ارهابيين في منطقة حمام العليل جنوب الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الفوج الاول لواء المشاة ٧٥ القت القبض على ٣ ارهابيين في قرية العريج بمنطقة حمام العليل ايمن الموصل".

وأضافت المديرية، أن "تالكمعتقلين من العناصر التي قدمت دعما معلوماتيا وترويجا لافكار داعش وتحريضا ضد قواتنا الامنية قبل التحرير"، مؤكدة أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".





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