في حال تحطم الطائرة.. هذه الأماكن الأكثر أمنا على متنها

2020/02/09 | 17:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يعتقد الباحثون أن اختيار المكان المناسب والملابس والأحذية يمكن أن يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة في حالة تحطم الطائرة.وفقا للخبراء، من الممكن زيادة الأمان على متن طائرة إذا اخترت المقعد المناسب.وفقا للدراسات، فإن الأماكن الأكثر أمانا هي عند ذيل الطائرة، احتمال الوفاة في كارثة هو 32٪ ، في […]

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