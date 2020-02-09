خلية حكومية تودع عبدالمهدي على ’’طريقتها الخاصة’’: شكراً لك بحجم الوطن

2020/02/09 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

مع اقتراب موعد تسليم الحكومة المستقيلة التي يرأسها رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، مهامها الى حكومة المكلف محمد توفيق علاوي في حالة نيلها ثقة البرلمان، رفعت لافتة في داخل بناية حكومية تتضمن عبارات شكر وثناء لعبدالمهدي.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صورة، تظهر قيام خلية المتابعة الحكومية التابعة لمكتب رئيس الوزراء، برفع لافتة داحل قاعة البرلمان الواقعة في منطقة العلاوي، وقد كتب عليها عبارات ’’ستبقى افكارك نبراساً ينير طريقنا’’، وعبارة ’’شكراً لك بحجم الوطن’’.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد ذلك، تعهد علاوي خلال كلمة له بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

بغداد اليوم- بغداد

اكد التيار الصدري، اليوم الاحد (9 شباط 2020)، انه سيقوم بتسليم أي عنصر تابع له في حال تم اتهامه بما حدث في ساحة التظاهرات بمحافظة النجف للقوات الامنية، مؤكداً بالوقت ذاته ان زعيم التيار، مقتدى الصدر، يعرف تماماً من هي الجها

بغداد اليوم - متابعة

نشرت وكالة امريكية، الاحد (9 شباط 2020)، تقريراً تحدث عن ارتفاع برج مراقبة جديد من على قاعدة عسكرية اميركية في اربيل شمالي العراق مع قيام رافعات بنصب الواح حواجز كونكريتية في اجراءات حماية مضاعفة.

وقال جنود هناك، وفقا

بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الاحد (9 شباط 2020)، عن اتفاق جديد بين تل أبيب وواشنطن، يتعلق بـ ’’الرد على إيران’’، مبيناً أن أمريكا وإسرائيل ستتقاسمان الرد على طهران في سوريا والعراق.

وقال

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