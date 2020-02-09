مدن عراقية ستشهد تساقط ثلوج بينها بغداد

2020/02/09 | 17:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، تساقط ثلوج في بعض مدن العراق من بينها العاصمة بغداد....

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