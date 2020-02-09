فيسبوك تسيطر على شركة ناشئة جديدة

2020/02/09 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سيطرت شركة “فيسبوك” على (Scape Technologies) “سكيب تكنولوجيز” وتملكتها بعد أن اشترت خدماتها، وهي شركة ناشئة بريطانية متخصصة في مجال الرؤية الحاسوبية، وتعمل على تقنية لتحديد الموقع تتفوق على قدرات “نظام المواقع العالمي” (GPS) الحالي.وأشار موقع “تك كرنش” إلى أن تفاصيل الصفقة ليست معروفة بعد، ولكن يُرجح أن يكون سعر الصفقة، […]

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