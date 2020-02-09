شبهات فساد في “كي كارد”.. واتهام لجماعات باختراقها

2020/02/09 | 17:31 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أثار تقرير أميركي، معلومات خطيرة حول شركة “كي كارد” المعنية بدفع الرواتب للموظفين في العر...

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