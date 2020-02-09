البصرة تحدد الاسبوع المقبل موعدا لتوزيع سندات الاراضي للذين ظهرت اسمائهم في القرعة

2020/02/09 | 17:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ الغد برس:

اعلن رئيس لجنة السكن العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني، اليوم الاحد، ان الاسبوع المقبل سيشهد توزيع سندات الاراضي على المواطنين الذين ظهرت اسمائهم في القرعة الاولى البالغ عددها (5000) قطعة ارض.

وقال المكتب الاعلامي للعيداني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "الاثنين من الاسبوع المقبل، سيشهد توزيع سندات الاراضي لاسماء المواطنين الذين ظهرت اسمائهم في القرعة الاولى والتي اجريت في ديوان المحافظة والتي تخص (5000) قطعة ارض سكنية للمواطنين المستحقين من ابناء البصرة"، مشيراً الى ان "التوزيع الخاص بالسندات سيكون في المدينة الرياضية".

واوضح مدير قسم الاسكان في ديوان المحافظة مهند يوسف يعقوب، بحسب البيان ان "توزيع السندات للذين ظهرت اسمائهم في القرعة الالكترونية التي اجريت امام بعض وسائل الاعلام المحلية مؤخراً سيكون في ملعب المدينة الرياضية يوم الاثنين من الاسبوع المقبل، وسيكون التوزيع في الساعة (12) ظهراً بحضور المواطنين الذين ظهرت اسمائهم بالقرعة الالكترونية حصراً".

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