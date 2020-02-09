مصدر: صدور توجيهات عليا بإضعاف خدمة الانترنت في المحافظات الوسطى والجنوبية   

2020/02/09 | 17:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، ان توجهيات عليا صدرت لاصحاب شركات الانترنيت باضعاف الخدمة المجهزة للمواطنين الى ادنى مستوياتها.

وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، ان "محافظات الفرات الاوسط والمنطقة الجنوبية شهدت تقطعات مستمرة وضعف كبير بخدمة الانترنيت المجهزة للمواطنين".

ولفت المصدر، الى ان "هذه الحالة تم رصدها بشكل واسع الايام الماضية خاصة في محافظتي النجف وذي قار".

وبين المصدر، ان "هذا الأمر آثار امتعاض المواطنين في تلك المحافظات خاصة الذين يرتبطون بأعمال رئيسة عبر شبكة الإنترنت لعدم مقدرتهم على انجاز اعمالهم بصورة صحيحة".

واشار الى ان "ضعف الخدمة، جاء بناء على توجيهات صدرت عليا صدرت لشركات الانترنت، دون معرفة الاسباب".

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