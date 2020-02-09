مسرحية عراقية تنافس على لقب مهرجان القاهرة الدولي

2020/02/09 | 17:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةشهدت قاعة صلاح الدين المستضيفة لمهرجان ايام القاهرة الدولي للمونودراما في نسخته الثالثة، اليوم الاحد، عرض المسرحية العراقية السويدية المشتركة "سومريون".ويعد هذا العرض العراقي السويدي المشترك الاول في المهرجانات العربية والدولية، وحظي العرض بحضور جماهيري غفير، ومن المؤمل ان يتنافس مع عروض مسرحية اخرى من 15 دولة عربية واوروبية.يذكر أن المهرجان كرم مجموعة كبيرة من رموز المسرح العربي منهم المخرج المسرحي جواد الأسدي من العراق، وعبد الكريم برشيد من المغرب، كما كرم أسماء الراحلين نور الشريف ونهاد صليحة وغيرهم.

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