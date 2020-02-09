الزراعة تطالب اقليم كردستان بالكف عن استيراد المحاصيل الممنوعة

2020/02/09 | 17:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، إقليم كردستان بالالتزام بالقرارات الاتحادية التي اتخذت من أجل حماية المنتج الوطني وتحسين أوضاع الفلاحين، من خلال الكف عن فتح المنافذ الحدودية أمام المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية التي منع مجلس الوزراء الاتحادي استيرادها منذ العام الماضي.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "وزير الزراعة صالح الحسني اكد خلال استقباله وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان بيكرد طالباني، ان وزارته ستقف مع المطالب الزراعية للاقليم وستعمل على توفير المستلزمات للفلاحين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم".وطالب الحسني، بحسب البيان، حكومة كردستان "بعدم منح الاجازات لمستوردي الدواجن في الاقليم لضمان عدم ادخالها للمحافظات الاخرى".واضاف ان "الوزارة ماضية بمد يد العون للفلاحين من خلال مخاطبة الجهات العليا لتمكينهم من تحقيق الجدوى الاقتصادية لهم".وأوضح ان "الوزارة تقوم بتطبيق الروزنامة الزراعية ولن تقف بالضد من دخول بعض المحاصيل التي يحتاجها الاقليم فضلا عن القيام بكافة الاجراءات الوقائية من خلال الحجر الزراعي لمنع دخول الاوبئة والفايروسات والتي كان سبب دخولها استيراد المحاصيل والنباتية والحيوانية من الخارج".يذكر ان رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اتهم في وقت سابق من اليوم الاحد، اقليم كردستان باستيراد المنتجات الزراعية خلافا لروزنامة وزارة الزراعة التي منعت بها العديد من المحاصيل الزراعية التي تم تحقيق الاكتفاء منها محليا.

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