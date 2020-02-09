جدال بين الإعلام الروسي والأميركي حول مسؤولية واشنطن بصناعة “كورونا”: سلاح عرقي يصيب الاسيويين فقط!

2020/02/09 | 17:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رد تقرير صحفي اميركي، على اتهامات أطلقها الاعلام الروسي حول وقوف الولايات المتحدة وراء تصنيع “فيروس كورونا”، وبطريقة بايلوجية عرقية، تجعل الفايروس فعالا في الاجساد الاسيوية فقط، فيما ربط اسم “كورونا” الذي يعني “التاج” باللاتينية والروسية، بناشطات تخص دونالد ترامب.وأعدت شبكة بي بي سي الاميركية، تقريرا قالت فيه إن “تفشي فيروس […]

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